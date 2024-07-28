سوق السياحة الساحلية الفاخرة.. "السعودية للبحر الأحمر" تؤهل 1000 كادر وطني

وعززت المبادرة الثانية العمل التكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال العمل بين الوزارة والهيئة لاختيار نخبة من الكوادر البشرية العاملة في المنتجعات الساحلية الفاخرة، والوكلاء الملاحيين السياحيين المنظمين للرحلات البحرية للمشاركة في برنامج تدريبي نوعي على متن الكروز الأوروبي ومعتمد من جامعة بليموث بالشراكة مع ديل كارنجي البريطانية بإشراف جامعة أم القرى، حيث تستهدف المبادرة تزويد المتدربين بالمهارات والخبرات اللازمة في مجال الضيافة والتميز في خدمات الضيوف، إضافة إلى إدارة مختلف العمليات المرتبطة بخدمات الضيافة على متن الكروز.