جازان.. إنقاذ ثلاثينية بعد توقف قلبها بمستشفى الأمير محمد بن ناصر

أنقذ فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حياة مريضة ثلاثينية بعد توقف قلبها لوقت قصير؛ حيث تمت مباشرة الحالة وإنعاش القلب، وتَبَيّن بعد التشخيص وجود جلطة حادة في الشرايين أدت إلى توقف القلب والدورة الدموية.