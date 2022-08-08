جازان.. إنقاذ ثلاثينية بعد توقف قلبها بمستشفى الأمير محمد بن ناصر

أنقذ فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حياة مريضة ثلاثينية بعد توقف قلبها لوقت قصير؛ حيث تمت مباشرة الحالة وإنعاش القلب، وتَبَيّن بعد التشخيص وجود جلطة حادة في الشرايين أدت إلى توقف القلب والدورة الدموية.
وقد استدعت الحالة التدخل السريع بوضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي وإجراء قسطرة قلبية عاجلة مع سحب خثرة الدم وتركيب دعامة في أحد الشرايين ثم نقلها للعناية المركزة.
وأفادت "صحة جازان" بأن الوضع الصحي للمريضة قد تَحَسّن؛ حيث تم الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي، ومن ثم نقلها لقسم التنويم العادي، ثم غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.