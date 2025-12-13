"أم الحمام" تتزين بالخُضرة والزهور بعد الأمطار وتتحول لوجهة طبيعية ساحرة

وتتميّز الفيضة بتنوع نباتي ثري، حيث تنبت فيها أنواع موسمية مثل الحمّاض والربلة والنفل والجرجير البري والحميضة، إلى جانب العرفج في أطرافها، فيما تنتشر الحشائش الرعوية كالسبط والثمام والنجيل البري. كما تتزين الفيضة في مواسمها المميزة بالأزهار البرية الزاهية التي تضفي على المشهد مزيدًا من الجمال.