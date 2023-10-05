الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن 20 فريقاً فائزاً في برنامج "سايبرك الابتكار"

وأعلنت الهيئة خلال الحفل أن جوائز البرنامج الذي أطلقته بالشراكة الإستراتيجية مع نيوم، تم تقسيمها إلى 4 فئات، وهي "الماسية والذهبية والفضية والبرونزية" تحصل على جوائزها 20 فريقاً سيتم تقديم الدعم المالي لها لمساعدتها في تطوير منتجاتها وتأسيس شركاتها الناشئة في مجالات الأمن السيبراني، كما بينت أن الفرق الفائزة ستنضم إلى برنامج "الابتكار" الذي يمثل المرحلة النهائية من "سايبرك الابتكار" ومدته 6 أشهر، خلال الفترة من شهر أكتوبر الجاري وحتى شهر مارس من العام المقبل، ويشتمل البرنامج على جلسات إرشادية مكثفة واستشارات عميقة يقدّمها نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين في مجالات الابتكار والأمن السيبراني والتقنيات المستقبلية، إضافة إلى إتاحة الزيارة لأحد أفضل مراكز الابتكار في العالم، لاستكشاف التقنيات المستقبلية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب الترويج لمنتجات رواد الأعمال والمبتكرين السعوديين على المستثمرين، للإسهام في تحويل الأفكار والحلول الفائزة إلى منتج تجاري يعزز من صناعة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.