للمرة الأولى.. مزارع صقور هولندية تشارك في المزاد الدولي للصقور بالرياض

يُذكر أن نادي الصقور السعودي قد استحدث ستة أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، والمقرر إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل، ويهدف من خلال هذه الخطوة إلى بثِّ روح المنافسة بين الصقارين للظفر بالمراكز الأولى، وتوفير نخبة سلالات الصقور لهم، خاصة بعد النتائج اللافتة التي حققتها الصقور في مسابقات الملواح (الدعو)، حيث يُسمح بمشاركة صقور المزاد في جميع الأشواط الأخرى لمسابقة الملواح.