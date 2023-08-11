للمرة الأولى.. مزارع صقور هولندية تشارك في المزاد الدولي للصقور بالرياض

تشارك مزرعة سبايدر فالكون الهولندية للمرة الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، والذي يستمر حتى 25 أغسطس في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض.
وأعرب الهولندي "دينس" صاحب مزرعة (سبايدر فالكون)، عن سعادته بالمشاركة في المزاد الدولي لإنتاج الصقور بنسخته الثالثة، مشيدًا بالتعامل المميز من نادي الصقور السعودي، ومن الصقارين السعوديين، مبينًا عزمه الترشُّح للمشاركة في النسخ القادمة من المزاد.
وأوضح أنه يعرض جميع إنتاج مزرعته في الجناح؛ حيث باع نصف إنتاج المزرعة خلال المزاد، متوقعًا أن يتم بيع جميع إنتاج المزرعة خلال الأيام المتبقية من المزاد، مشيدًا بالخبرة التي يتمتع بها الصقارون السعوديون؛ التي لامسها من خلال أسئلتهم عن الصقور المعروضة لديه، سواءً عن الأطوال والأوزان ونوع التغذية وبيئة التربية وكذلك درجة حرارة محاجر الإنتاج.
وقال "دينس": "هذه زيارتي الأولى للمملكة، وقد لمست الحرص الشديد والاهتمام البالغ من نادي الصقور السعودي، حيث إن الخدمات اللوجستية والتنظيم مُبهرَان، ويكاد لا يمضي يوم حتى أجد لجان النادي الزائرة تقيم الجناح، والصقور الموجودة به صحيًا، إضافة للتقييم المستمر للخدمات بالمزاد".
وتعدُّ هذه المرة الأولى لمشاركة المزرعة الهولندية في المزاد؛ حيث عرضت المزرعة 10 صقور من إنتاجات حديثة، حيث تم بيع شواهين، وتُبوع أحرار لم يسبق لها المشاركة في السباقات، إلا أنها تحمل مواصفات القوة والسرعة، وهذا ما ميزت صقور سباقات الملواح، ورحلات الصيد.
يُذكر أن نادي الصقور السعودي قد استحدث ستة أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، والمقرر إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل، ويهدف من خلال هذه الخطوة إلى بثِّ روح المنافسة بين الصقارين للظفر بالمراكز الأولى، وتوفير نخبة سلالات الصقور لهم، خاصة بعد النتائج اللافتة التي حققتها الصقور في مسابقات الملواح (الدعو)، حيث يُسمح بمشاركة صقور المزاد في جميع الأشواط الأخرى لمسابقة الملواح.