ضمن جهود تحسين المشهد الحضري.. "واجهة أمواج" بجازان تجتذب الزوار والأهالي

وتشهد جازان اليوم حراكًا تنمويًّا كبيرًا لتعزيز نهضة المنطقة عبر حزمة المشاريع التي أُطلقت مؤخرًا لمواكبة الحراك الذي تشهده المملكة تزامنًا مع رؤية 2030، لتحقيق طموحات القيادة الحكيمة في تعزيز مصالح الوطن والمواطن.