ضمن جهود تحسين المشهد الحضري.. "واجهة أمواج" بجازان تجتذب الزوار والأهالي

شرعت أمانة منطقة جازان في تطوير "واجهة أمواج" تحسينًا للمشهد الحضري.
ورصدت عدسة "سبق" إقبالًا كبيرًا للزوار والأهالي على الواجهة بعد تطويرها لاعتدال الأجواء.
وتشهد جازان اليوم حراكًا تنمويًّا كبيرًا لتعزيز نهضة المنطقة عبر حزمة المشاريع التي أُطلقت مؤخرًا لمواكبة الحراك الذي تشهده المملكة تزامنًا مع رؤية 2030، لتحقيق طموحات القيادة الحكيمة في تعزيز مصالح الوطن والمواطن.
وعززت أمانة جازان مشاريعها التنموية، ضمن سلسلة مبادراتها التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، بمشاريع شملت خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية وأنسنة المدن، إلى جانب مشاريع تحسين المشهد الحضري بما يسهم في تحقيق رؤية 2030.