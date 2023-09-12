"الربيعة" يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن للتعريف بالتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن

ويلتقي "الربيعة" خلال زيارته بعدد من المسؤولين في المملكة الأردنية والجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة إجراءات قدوم معتمري المملكة الأردنية إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتسهيلات المقدمة لهم لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها منصة "نُسك" وكيفية الاستفادة منها في التخطيط والاستعداد المُسبق لرحلة العمرة، وبحث طرق زيادة توعية المعتمرين والزائرين بالأمور الإجرائية.