"الضمان الصحي": توفير التغطية الشاملة لثلاث فئات من مستفيدي التأمين الصحي الخاص

أوضح مجلس الضمان الصحي أنه يتم توفير التغطية التأمينية الشاملة لثلاث فئات من مستفيدي التأمين الصحي الخاص.
وأوضح المجلس، أن الفئات الثلاث المستفيدة من التأمين الصحي الخاص، هي: الموظف الذي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، شريطة أن يكون مؤهلاً للحصول على التأمين الصحي من تاريخ مباشرته العمل شاملة فترة التجربة.
وتشمل الفئة الثانية، وفق إنفوجراف نشره المركز اليوم، أفراد الأسرة المشمولين في النظام، مثل الزوجات والأبناء الذكور حتى سن الـ25، والبنات غير المتزوجات وغير العاملات، والأيتام المحتضنين لدى الأسرة الكافلة المستفيدة من التأمين الصحي الخاص، فيما تشمل الفئة الثالثة الزوج والزوجة المقيمين معاً إقامة كاملة، ويصبح الأبناء مؤهلين كمعالين من قِبل الزوج.