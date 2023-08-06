"الضمان الصحي": توفير التغطية الشاملة لثلاث فئات من مستفيدي التأمين الصحي الخاص

وتشمل الفئة الثانية، وفق إنفوجراف نشره المركز اليوم، أفراد الأسرة المشمولين في النظام، مثل الزوجات والأبناء الذكور حتى سن الـ25، والبنات غير المتزوجات وغير العاملات، والأيتام المحتضنين لدى الأسرة الكافلة المستفيدة من التأمين الصحي الخاص، فيما تشمل الفئة الثالثة الزوج والزوجة المقيمين معاً إقامة كاملة، ويصبح الأبناء مؤهلين كمعالين من قِبل الزوج.