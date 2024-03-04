"البديوي": مؤتمر "ليب" يجسد رؤية المملكة في تحفيز الثورة التكنولوجية

وأعرب عن تقديره للمجهودات الملموسة والرعاية الكبيرة التي توليها المملكة لقطاع التقنية بوجه عام، ولوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل خاص في تنظيم هذا الحدث الضخم ودوره الجوهري، في المساهمة بإيجاد بيئة تعاونية تعزز من نمو وتطور الاقتصاد الرقمي، والتركيز على الابتكار والتقدم التقني، وتشجيع التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين والتقنيين، لتشكيل مستقبل الصناعة التقنية وريادة الأعمال.