"البديوي": مؤتمر "ليب" يجسد رؤية المملكة في تحفيز الثورة التكنولوجية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مؤتمر "ليب" يجسد رؤية وإسهامات المملكة في دفع عجلة الابتكار وتحفيز الثورة التكنولوجية والاقتصاد الرقمي، بما يعزز من استغلال الفرص الاستثمارية المبتكرة ويدعم تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال حضوره افتتاح المؤتمر تحت شعار "آفاق جديدة" اليوم، في مدينة الرياض، بمشاركة أبرز الخبراء ونخبة من المبتكرين والمستثمرين في مجال التقنية، وذلك خلال الفترة 4 -7 مارس 2024م.
وأعرب عن تقديره للمجهودات الملموسة والرعاية الكبيرة التي توليها المملكة لقطاع التقنية بوجه عام، ولوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل خاص في تنظيم هذا الحدث الضخم ودوره الجوهري، في المساهمة بإيجاد بيئة تعاونية تعزز من نمو وتطور الاقتصاد الرقمي، والتركيز على الابتكار والتقدم التقني، وتشجيع التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين والتقنيين، لتشكيل مستقبل الصناعة التقنية وريادة الأعمال.