نائب المفتي العام: يوم التأسيس مناسبة تُبرز صور التلاحم بين القيادة والشعب

رفع نائب المفتي العام للمملكة للشؤون التنفيذية، المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين على ما بذلوا ويبذلون من جهود عظيمة لبناء هذا الوطن المعطاء وتعزيز بناء هذا الكيان الشامخ ووحدته واستقراره.
وأشار إلى أن هذه المنجزات التي لا تكاد تتوقف -بحمد الله- هي نتاج جهود مخلصة، وتضحيات كبيرة اتسم بها قادة هذه الدولة منذ بدايتها.
ووصف نائب المفتي العام "يوم التأسيس" بالذكرى الغالية والخالدة، المتصلة بالجذور الراسخة للدولة، مؤكدًا أنها مناسبة نحتفل بها بكل فخر واعتزاز، والتي تضم بين دفتي تاريخها المجيد صور التلاحم بين القيادة والشعب، وصور التضحيات كإرث مجيد لقادة عظام كان ومازال وسيبقى -إن شاء الله- منهجهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال: "هذه المناسبة الوطنية القوية والفريدة هي منارة إشعاع لهذه الدولة المباركة ولها دلائل عظيمة، منها ضرورة اعتزازنا بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها واستلهام البطولات، والتضحية التي قام بها أئمتها وملوكها على مدى ثلاثة قرون، وكذلك تعميق مفهوم العمق الإسلامي والحضاري والتراثي لبلادنا المملكة العربية السعودية مما حباها الله -عز وجل- به واختصها من سمات ومزايا وفريدة، وصولًا إلى الاعتزاز بالارتباط الوثيق في القلوب والنفوس بين المواطنين وقادتهم منذ التأسيس إلى يومنا الحاضر، وكذلك غرس مفاهيم الوحدة الوطنية للمملكة منذ بداياتها إلى العهد الزاهر الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".
وأكد "العواد" أن هذه المناسبة يجب ألا تقتصر على مظاهر وطنية عميقة فحسب، بل يجب أن تستشعرها الأجيال الجديدة وجدانيًا، والشعور بالمسؤولية كمواطنين فاعلين وهو أمر يجسده المواطن السعودي بكل اقتدار للوقوف بكل عزة وإجلال تقديرًا لتلك الجهود التي بذلها الآباء والأجداد في ذكرى يوم ينسج التاريخ ويوثق له، ويرسخ لقيم وطنية صامدة.