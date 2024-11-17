في "ليلة لاتينية" ضمن "موسم الرياض".. المكسيكي "زوردو" يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لـWBO وWBA

وفي نزالٍ آخر تمكّن ويليام زيبيدا؛ من التفوق على الأمريكي تيفين فارمر؛ بقرارٍ منقسمٍ من الحكام؛ ليتوج بلقب الوزن الخفيف المؤقت لـ WBC، وعلى الرغم من سيطرة فارمر؛ على الجولات الأولى وإسقاطه زيبيدا؛ بضربة يسارية قوية في الجولة الرابعة كادت تنهي النزال مبكراً، استعاد زيبيدا توازنه وقدّم أداءً قوياً حتى الجولة العاشرة.