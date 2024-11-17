في "ليلة لاتينية" ضمن "موسم الرياض".. المكسيكي "زوردو" يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لـWBO وWBA

أُقيمت مساء أمس ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 نزال ليلة لاتينية، وحّد خلالها البطل المكسيكي جيلبرتو "زوردو" راميريز؛ ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لـ WBO وWBA، بعد أن استطاع تحقيق الفوز على خصمه البريطاني كريس بيلام سميث بقرار إجماع الحكام.
وجرت المواجهة على الحلبة في منطقة "ذا فينيو"، حيث شهدت الجولة الأولى بداية متواضعة من راميريز مقارنة بمنافسه، إذ سيطر الإنجليزي بلكماته التي جاءت أكثر دقة.
وفي الجولة الثانية بدأ راميريز في استعادة إيقاعه، وفي الجولة الثالثة تمكّن من إظهار قوته عبر ضربات متتالية.
وخلال أداء دفاعي من بيلام سميث؛ تسبب في إصابة شديدة فوق إحدى عينيه منذ الجولة الخامسة، حيث شهدت المواجهة رتماً هادئاً من دون حسمٍ، لكن بشكلٍ متقدمٍ أكثر لمصلحة راميريز.
ومع اقتراب الجولات الأخيرة، ظهرت علامات التعب على البطل المكسيكي، وتراجع عن تنفيذ ضرباته المعتادة، لكنه تمكن من صد هجمات سميث.
وكانت النزالات التمهيدية قد بدأت بتعادلٍ بين السعودي زياد المعيوف؛ ومنافسه المكسيكي خوان جارسيا؛ في وزن المتوسط، وفي النزال التالي تمكن المكسيكي أوسكار درواتي؛ من تحقيق الفوز على الأوزبكي بوتيرجون أخمدوف؛ بقرار إجماع الحكام، بعد مواجهة شهدت أداءً متقارباً على مدار 12 جولة.
وفي مواجهة بارزة انتهت في الجولة السابعة نجح البورتوريكي أوسكار كولازو؛ في توحيد أحزمة بطولة وزن الريشة (الأدنى) بعد فوزه بالضربة القاضية على التايلاندي ثامانون نيمونغترونغ؛ ليضيف كولازو بهذا الإنجاز لقب WBA إلى لقب WBO.
وفي نزالٍ آخر تمكّن ويليام زيبيدا؛ من التفوق على الأمريكي تيفين فارمر؛ بقرارٍ منقسمٍ من الحكام؛ ليتوج بلقب الوزن الخفيف المؤقت لـ WBC، وعلى الرغم من سيطرة فارمر؛ على الجولات الأولى وإسقاطه زيبيدا؛ بضربة يسارية قوية في الجولة الرابعة كادت تنهي النزال مبكراً، استعاد زيبيدا توازنه وقدّم أداءً قوياً حتى الجولة العاشرة.
أما في آخر النزالات التمهيدية، وفي نزالٍ على الطريقة المكسيكية فقد حقق أرنولد باربوزا جونيور؛ انتصاراً على خوسيه راميريز؛ بقرار إجماع الحكام، في مواجهة ضمن وزن السوبر خفيف.