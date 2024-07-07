"مدل بيست" تطلق حفلات "آفتر" مع الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في بوليفارد الرياض سيتي

شهدت العاصمة الرياض مساء الخميس 4 يوليو 2024 انطلاق الحفلات الموسيقية "آفتر" التي تقيمها "مدل بيست" مع الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تقام في العاصمة الرياض، وتعد الأضخم من نوعها من حيث الجوائز المالية، وتهدف الحفلات إلى إثراء أجواء الحدث من خلال إقامة عروض موسيقية تتيح للجمهور الاستمتاع بتجربة استثنائية مع أشهر الفنانين العالميين طوال فترة إقامتها.
وستقام حفلات "آفتر" أسبوعيًا على مدار سبعة أسابيع، تبدأ يوم 4 يوليو وحتى 15 أغسطس، وذلك على مسرح الفنان محمد عبده آرينا في بوليفارد الرياض سيتي، في تمام الساعة 09:00 مساء وحتى الساعة 02.00 بعد منتصف الليل، وستشهد مشاركة أسماء لامعة لأكبر نجوم الغناء وفناني الدي جي، من أجل متعة فنية استثنائية للجمهور خلال فعاليات الحدث.
وقال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لشركة "مدل بيست"، "يأتي إطلاق الحفلات الموسيقية "آفتر" مع الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأضخم من نوعه عالميًا، مما يقدم للجمهور المحلي وزوار البطولة ترفيهًا موسيقيًا مصاحبًا للحدث العالمي، ويعزز مكانة المملكة الإقليمية والعالمية في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والترفيه الموسيقي"
وشارك في أولى حفلات "آفتر" يوم 4 يوليو باقة من ألمع النجوم والفنانين، وهم الفنان علي فتح الله والمغني والمنتج المعروف سي كيه والدي جي نورية ومغني الراب الكراندي طوطو.
وفي حفل الأسبوع الثاني يوم 11 يوليو، فسيكون الجمهور على موعد مع مغني الراب الأمريكي ويز خليفة، والدي جي الهولندي ريهاب والدي جي سمير عبد الله "نايل بوي".
أما الحفل الثالث يوم 19 يوليو، فهي مغني الراب الأمريكي جونا والدي جي الفرنسي سنيك والمغني بلاكي، فيما سيشارك مغني الراب الأمريكي جي إيزي والدي جي السويدي سباستيان انجروسو والدي جي شاولين في الحفل الرابع يوم 25 يوليو.
كما يشارك مغني الراب الأمريكي دون تيليفر كلاً من السويدي أليسو والدي جي شنقوطي لتقديم حفل استثنائي في الأول من أغسطس.
أيضًا سيجتمع مغني الراب الأمريكي جاك هارلو مع الدي جي السويدي سلفاتور جانتشي والدي جي "شارك" في الحفل السادس يوم الثامن من أغسطس، وأخيرًا ستشارك الفنانة ناتالي بريدز مع كوزميكات والدي جي الهولندي أفروجاك في الحفل الأخير يوم 15 أغسطس.
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