"مدل بيست" تطلق حفلات "آفتر" مع الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في بوليفارد الرياض سيتي

وستقام حفلات "آفتر" أسبوعيًا على مدار سبعة أسابيع، تبدأ يوم 4 يوليو وحتى 15 أغسطس، وذلك على مسرح الفنان محمد عبده آرينا في بوليفارد الرياض سيتي، في تمام الساعة 09:00 مساء وحتى الساعة 02.00 بعد منتصف الليل، وستشهد مشاركة أسماء لامعة لأكبر نجوم الغناء وفناني الدي جي، من أجل متعة فنية استثنائية للجمهور خلال فعاليات الحدث.