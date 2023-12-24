10 بدائل إجرائية عن "ربط علاوة المعلمين بالرخصة المهنية" يقترحها "الحمادي"

وتابع: وإن رأت الوزارة الاستمرار في خطتها فلا بد من مراعاة اتخاذ أي إجراء باستثناء المساس بعلاوة المعلم واللجوء إلى بدائل تربوية محفزة، كعدم السماح للمعلم بدخول حركة الداخلي فقط، أو عدم مساواته مع زميله في التخصص بعدد النصاب، أو توجيهه للالتحاق بدورات تدريبية ذات علاقة بالرخصة، أو تكليفه بإجراء بحوث إجرائية تربوية، أو القيام ببحوث إجرائية تعليمية، حسب الاختبار الذي لم يتجاوزه.