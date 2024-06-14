اغتنم فرصة عيد الأضحى.. تطبيق "المطار" يقدم عروضًا لا تُفوت على الحجوزات الفندقية

أعلن تطبيق "المطار" عن عروض وخصومات وذلك بالشراكة مع منصة "روح السعودية"، وتأتي هذه العروض والخصومات بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، ويأتي الهدف ذلك من أجل تحفيز المواطنين والمقيمين بحصولهم على تجربة سياحية غير معهودة خلال العيد، وأطلقت منصة "روح السعودية" برنامج صيف السعودية 2024 تحت شعار "تراها"؛ الذي يشمل العروض والمنتجات السياحية إلى جانب عرض تطبيق "المطار".
وبالإمكان الحصول من خلال الموقع الرسمي أو تطبيق "المطار" على الخصم من خلال تفعيل الكود SMR24، حيث تأتي نسبة الخصم 25% على فنادق المملكة، وأيضًا خصم بقيمة 200 ريال على الرحلات الداخلية https://almatar.com/ar/.
وتأتي هذه الخصومات والعروض ضمن شراكة استراتيجية مع منصة "روح السعودية" لدعم مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعزيز السياحة الداخلية، حيث تقدم السعودية أكثر من 150 عرضاً خاصاً، بما في ذلك عروض الفنادق، وشركات الطيران، وعروض إضافية لموسم عسير، بالإضافة إلى عودة موسم جدة، والعديد من التجارب الجديدة والمثيرة مثل الشواطئ الجذابة والشواطئ الخاصة بالسيدات، وبإمكان الراغبين باستكشاف وجهات الصيف زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على الأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.