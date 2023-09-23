قبل 88 عامًا.. صورة من اهتمام "المؤسس" بصحة السعوديين يستحضرها "الأسمري"

وتابعت المادة الخبرية: "عادت الحملة من النقيب الأحمر إلى وادي محرم بعد أن أدّت واجبها في الطواف على القرى ومنازلهم لمعالجة مرضاهم، وقد بلغ عددُ المرضى الذين عولجوا في الرحلة "١٦٨" مريضًا، ولم يقف الأمر عند حدّ معالجتهم وتركهم، فقد كان الطبيب يترك لكل مريض علاج أسبوع كامل حتى يستأصل منه المرض بإذن الله، وبعد أن أتمت مهمتها الطبية الإنسانية عادت إلى الطائف لتستعدّ للقيام برحلة أخرى في جهة أخرى".