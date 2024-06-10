"الدوسري" يدشن مبادرة "ملتقى إعلام الحج" في مكة المكرمة لدعم الإعلاميين

كما يضم الملتقى عددًا من المناطق أبرزها: بوابة الترحيب، ومنطقة الحفاوة، ونافذة التحوّل، ومنصة المؤتمرات، ومنطقة الاستوديوهات والنقل المباشر، ومنطقة مجتمع الإعلام، وغرفة العمليات الإعلامية، ومنطقة استعراض رحلة الحج، ومنطقة المتنفس والاستراحة، وذلك كله على مساحة تقدر بـ 6 آلاف متر مربع بمركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليّات التابع لغرفة مكة المكرمة الشريك المستضيف للملتقى.