تزامناً مع اليوم العالمي.. "حماية المستهلك" تُكرّم الفائزين بجوائزها السنوية لعام 2022م

كرّمَ الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس عبدالله بن علي النعيم، أمس، الفائزين بالجوائز السنوية، تزامناً مع اليوم العالمي للمستهلك 15 مارس، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالجهات الفائزة في مسارات القطاعات "الحكومية، والخاصة، وغير الربحية"، لعام 2023م.
ودشّنت "الجمعية" في حفلها، "شهادة التميز في تجربة المستهلك"، والتي تُعنى بتمكين المنشآت من تبنّي مبادئ التميّز في تجربة المستهلك، ونشر ثقافة التميّز بينها، ورفع معاييرها، بالإضافة لمنحها فرصة للخضوع لعملية تقييم من خلال مقيمين لديهم خبرة في تقييم تجربة المستهلك، وتزويدها بتقارير نهائية للتعرّف على فرص التحسين التي تساعدها في زيادة النمو وتعزيز الميزة التنافسية وتحسين الأداء العام.
وأعلنت "الجمعية" عن الجهات الفائزة بجوائز "المسار الحكومي"، حيث كانت من نصيب "الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس" لتعاونها الدائم مع الجمعية في تحقيق أهدافها و"مستشفى الملك سلمان" كأول منشأة حاصلة على شهادة صديق المستهلك في القطاع الصحي.
وأما جائزتها للقطاع غير الربحي؛ فكانت من نصيب جمعية "الإدارة الصحية لتعاونها في تفعيل شهادة صديق المستهلك للقطاع الصحي، وجمعية "شارك" للبحوث والدراسات لتعاونها في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعية".
وحازت "جامعة الملك فيصل" على جائزة الجمعية عن تأسيس وتفعيل نادي حماية المستهلك. كما نالت إحدى وكالات السيارات المعروفة شهادة التميّز في تجربة المستهلك"؛ كأول شركة تحصل على الشهادة وتحقق شروطها ومعاييرها.
وكرّمتْ "الجمعية" عدة مؤسسات وشركات تجارية تُقدّم خدماتها بشكلٍ مباشر للمستهلك عبر معارض البيع ومنحتها شهادة "صديق المستهلك"، وذلك بعد تحقيقها الاشتراطات الخاصة بذلك، بهدف إشراك القطاع الخاص في نشر ثقافة حقوق المستهلك التي كفلتها له الأنظمة، وزيادة وعي المستهلك بحقوقه ومسؤولياته، وتسهيل الوصول للمعلومات المرتبطة بها.
وكرّمت "الجمعية" أفراد المجتمع المساهمين في تثقيف المستهلك بأنشطتها وبرامجها، وذلك بحسب معايير استحقاق أوسمة حماية المستهلك. حيث كانت أوسمة الدرجة الأولى من نصيب "عبدالله الشهري" و"غالب ناصر الفقير".
وأما الدرجة الثانية فذهبت لكلٍ من: "هشام علي السليماني، وعبدالمنعم البن حمضه، وعبدالرحمن بندر الراجح، وعبدالله فهد أبو عوف، وعبدالعزيز محمد العمري، وابتسام يوسف الدوسري، وعاشور خالد العتيبي، وحسن ناجي كتبي، وعمر جلوي السبيعي، والدكتور محمد أحمد الودعان، وأمجد محمد الصبياني، وعلي أحمد عسيري". وحاز على وسام الجمعية في الدرجة الثالثة "عبدالعزيز علي الزيلعي".
وألقى رئيس المجلس التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله بن علي النعيم، كلمةً قال فيها: "حقّقت الجمعية خلال العام 2022م عدداً من المنجزات التي تفخر بها، حيث حرصت في خطتها الاستراتيجية على البرامج والمبادرات التي تُساهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م عبر تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة من خلال تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين فعاليتها والتنسيق لتطبيقها مع شركاء الجمعية".
وأضاف أن "من أبرز النتائج المتحققة في العام المنصرم؛ تطوير مبادرات شهادات الالتزام، والتي تم منحها لأكثر من 1800 معرض تجاري، وإطلاق مركز خدمة المستهلك والذي تلقى أكثر من 8 آلاف تذكرة للاستشارات القانونية، وفحص المتاجر الإلكترونية. كما وفّرتْ عبر موقعها ما يزيد عن 1000 منشور توعوي يغطي كافة المجالات التجارية من ناحية الحقوق والواجبات والنصائح السلوكية والمهارات الشرائية. داعيًا للانضمام والمساهمة في أنشطة وبرامج الجمعية".
يُشار إلى أن جائزة جمعية حماية المستهلك تُقام سنويًا، وتهدف لتحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وخلق بيئة تجارية تنافسية ترتكز على حماية المستهلك، وتحسين تجربته وخلق مجتمع استهلاكي واعٍ بمسؤولياته وحقوقه وواجباته.