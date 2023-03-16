تزامناً مع اليوم العالمي.. "حماية المستهلك" تُكرّم الفائزين بجوائزها السنوية لعام 2022م

وألقى رئيس المجلس التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله بن علي النعيم، كلمةً قال فيها: "حقّقت الجمعية خلال العام 2022م عدداً من المنجزات التي تفخر بها، حيث حرصت في خطتها الاستراتيجية على البرامج والمبادرات التي تُساهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م عبر تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة من خلال تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين فعاليتها والتنسيق لتطبيقها مع شركاء الجمعية".