أمانة العاصمة المقدسة تزيّن "ساحة الإمارة" بمكة بمجسم جمالي جديد

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة المشاريع، العمل على إنشاء مجسم جمالي جديد في ميدان ساحة الإمارة بمكة المكرمة.
يُقام هذا المجسم على امتداد طريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز - رحمه الله - في حي المعابدة، بجوار مقر إمارة منطقة مكة المكرمة، على مساحة 1557 متراً مربعاً.
ويبلغ ارتفاع المجسم 17 متراً وعرضه 8 أمتار، ويستند على قاعدة خرسانية مكسوة بالرخام الطبيعي، بالإضافة إلى تركيب الجرانيت الصناعي في أرضية الساحة المحيطة بالمجسم.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن بناء مثل هذه المجسمات يساهم في إبراز الجانب الجمالي للعاصمة المقدسة من خلال التصميم الإبداعي والفريد من نوعه، والذي يساهم في تعزيز الجاذبية البصرية للسكان والزوار. كما أن هذه المجسمات تُعطي لمسة فنية تساهم في إثراء الحس الفني في الميادين العامة، وتزيد من جمال مداخل المنطقة المركزية بمكة المكرمة.
يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تعمل على التوسع في إنشاء المجسمات والجداريات الجمالية بأشكال فنية متعددة، ويشمل ذلك أطول جدارية للأحرف العربية في العالم، التي تم تنفيذها في شارع الملك عبدالعزيز بمحبس الجن، الطريق المؤدي إلى المسجد الحرام.