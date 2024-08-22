أمانة العاصمة المقدسة تزيّن "ساحة الإمارة" بمكة بمجسم جمالي جديد

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن بناء مثل هذه المجسمات يساهم في إبراز الجانب الجمالي للعاصمة المقدسة من خلال التصميم الإبداعي والفريد من نوعه، والذي يساهم في تعزيز الجاذبية البصرية للسكان والزوار. كما أن هذه المجسمات تُعطي لمسة فنية تساهم في إثراء الحس الفني في الميادين العامة، وتزيد من جمال مداخل المنطقة المركزية بمكة المكرمة.