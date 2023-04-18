أكثر من 110621 مستفيدًا من التحوُّل الرقمي وخدمة "تنقل" في المسجد الحرام

وبيّن مدير إدارة التنقُّل في المسجد الحرام الأستاذ المقاطي، أن الرئاسة سخّرت كافة الموارد البشرية لخدمة ضيوف بيت الله العتيق؛ ليؤدّوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، مضيفًا أن التحول الرقمي في خدمات الرئاسة يعزّز من رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وينظّم المواعيد ومراعاة أوقات الذروة، ويمنع تكدس الحشود في المسارات المخصصة للعربات، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من خدمة العربات اليدوية داخل أروقة البيت العتيق وصل إلى أكثر من "17477" مستفيدًا.