أكثر من 110621 مستفيدًا من التحوُّل الرقمي وخدمة "تنقل" في المسجد الحرام

وصل عدد المستفيدين من تطبيق "تنقل" الرقمي في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، إلى أكثر من "3731" مستفيدًا، الذي يأتي بدوره في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية لتحقيق الرؤية الطموحة والشاملة "2030"؛ لتسخير التكنولوجيا التي تعمل على تحقيق أعلى معايير الراحة لأداء ضيوف الرحمن عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
وبيّن مدير إدارة التنقل في المسجد الحرام الأستاذ المقاطي، أنه خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك للعام 1444هــ في المسجد الحرام استفاد أكثر من "110621" مستفيدًا من ضيوف الرحمن من خدمات التنقل داخل البيت العتيق؛ من خلال العربات الكهربائية أو اليدوية.
وبيّن مدير إدارة التنقُّل في المسجد الحرام الأستاذ المقاطي، أن الرئاسة سخّرت كافة الموارد البشرية لخدمة ضيوف بيت الله العتيق؛ ليؤدّوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، مضيفًا أن التحول الرقمي في خدمات الرئاسة يعزّز من رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وينظّم المواعيد ومراعاة أوقات الذروة، ويمنع تكدس الحشود في المسارات المخصصة للعربات، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من خدمة العربات اليدوية داخل أروقة البيت العتيق وصل إلى أكثر من "17477" مستفيدًا.
واختتم "المقاطي" حديثه بأن هذه الخدمات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعيًا الله، عز وجل، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين خير الجزاء؛ على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.