توقيع مذكرة تفاهم بين "الحياة الفطرية" و "الاتحاد السعودي للرياضات البحرية"

وقّع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص مذكرة تفاهم لتطوير وتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين، وتوحيد الجهود للمحافظة على البيئة البحرية وموائلها بشكل عام وعلى بيئة الشعاب المرجانية على نحو خاص، لأهميتها في الحفاظ على التنوع الإحيائي البحري، والحد من الآثار السلبية المهددة لها من بعض الأنشطة البحرية.