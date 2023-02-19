جمعية حماية المستهلك تحذر من التعامل مع حسابات "إنستجرام": منصة تواصل لا تنطبق عليها متطلبات "التجارة"

وقالت الجمعية في بيان على موقعها: ترد للجمعية أسبوعيًا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات Instagram واستخدام أغلب حسابات Instagram الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة، مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس لخلاف تجاري، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة؛ حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة.