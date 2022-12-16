في المجاردة.. غرق مواطن ونجاة شقيقه في سيول وادي "جريّة"

تُوفي مواطن خمسيني غرقاً بمحافظة المجاردة في منطقة عسير، بينما نجا شقيقه ونُقل للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وباشر رجال الدفاع المدني، مساء أمس الخميس، بمحافظة المجاردة بلاغاً عن احتجاز شخصَيْن في سيل وادي "جريّة"، حيث تمّ العثور على أحدهما متوفى بعد أن جرفه السيل، وانتشلت جثته، فيما نُقل الآخر إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من أماكن جريان السيول والمخاطر المحتملة من آثار الأمطار؛ كالمستنقعات المائية وعدم التنزه حولها أو السباحة فيها، لما تشكّله من خطورة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن المواقع الخطرة.
وأكّدت أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء الرحلات البرية بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والتهوية المناسبة في الأماكن المغلقة عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والحرص على إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، مع ضرورة إبلاغ الأقرباء أو الأصدقاء بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.