في المجاردة.. غرق مواطن ونجاة شقيقه في سيول وادي "جريّة"

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من أماكن جريان السيول والمخاطر المحتملة من آثار الأمطار؛ كالمستنقعات المائية وعدم التنزه حولها أو السباحة فيها، لما تشكّله من خطورة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن المواقع الخطرة.