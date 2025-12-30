بالشراكة مع NHC تطلق مادك العقارية مشروع "سُدُم" في خميس مشيط

أعلنت شركة مادك العقارية عن إطلاق مشروعها الجديد "سُدُم" في وجهة السديم بمدينة خميس مشيط، بالشراكة مع NHC، والذي يُعد من أبرز المشاريع السكنية في خميس مشيط، ويتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من التقاء عدد من الطرق والمحاور الحيوية، بما يوفّر سهولة الوصول ويعزز من جاذبيته السكنية.