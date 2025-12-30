بالشراكة مع NHC تطلق مادك العقارية مشروع "سُدُم" في خميس مشيط

أعلنت شركة مادك العقارية عن إطلاق مشروعها الجديد "سُدُم" في وجهة السديم بمدينة خميس مشيط، بالشراكة مع NHC، والذي يُعد من أبرز المشاريع السكنية في خميس مشيط، ويتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من التقاء عدد من الطرق والمحاور الحيوية، بما يوفّر سهولة الوصول ويعزز من جاذبيته السكنية.
وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 90,000 متر مربع، بينما تبلغ مساحة وجهة السديم 4,988,090 متر مربع، ويضم المشروع 273 فيلا سكنية موزعة على عدة نماذج متنوعة، روعي في تصميمها تحقيق أعلى مستويات الخصوصية والراحة، وتلبية احتياجات مختلف الأسر.
ويسهم مشروع "سُدُم" في توفير وحدات سكنية عالية الجودة بتصاميم عصرية تعكس أسلوب الحياة الحديث، إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تعزز جودة المعيشة، وتشمل المساحات الخضراء، والملاعب الرياضية، والمراكز التجارية، ضمن بيئة سكنية متوازنة.
وأكدت شركة مادك العقارية التزامها بتنفيذ مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، من خلال التعاون مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال التطوير العمراني، بما يضمن تقديم مشاريع سكنية ذات قيمة مضافة مستدامة.
والجدير بالذكر يُعد مشروع "سُدُم" أحدث المشاريع السكنية التي تطلقها شركة مادك العقارية، والتي تمتلك محفظة مشاريع متنوعة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، استمرارًا لنهجها في تطوير مشاريع سكنية ترتقي بجودة الحياة.