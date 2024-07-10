جامعة حائل تعلن إحصائيات القبول.. والطالبات الأكثر ونسبة 80% الحد الأدنى إحصائياً

أعلنت جامعة حائل أن عدد المتقدمين للدراسة فيها للعام المقبل 1446هـ، بلغ 56145 متقدماً ومتقدمة، منهم 26066 متقدماً يمثلون 46% و30079 متقدمة يمثلن 54%.

وظهر من خلال إحصائية نشرتها الجامعة عبر حسابها على منصة X أن ١٥٦٤٧ متقدماً ومتقدمة وصلت أدنى نسبة موزونة لهم 80% في القبول السنوي، فيما خرج 40498 متقدماً ومتقدمة بنسبة موزونة أكثر من 60% وأقل من 80%.

وجاءت أعداد المتقدمين وفق النسب الموزونة (30% للشهادة الثانوية 30% لاختبار القدرات و40% لاختبار التحصيلي) كالتالي:

-من 90 إلى 100% (4243متقدماً ومتقدمة).

-من 85% إلى 90% (4314متقدماً ومتقدمة).

-من 80% إلى 85% (7090 متقدماً ومتقدمة).

-من 75% إلى 80% (10307متقدماً ومتقدمة).

من 70% إلى 75% (12938 متقدماً ومتقدمة).

-من 65% إلى 70% (11852متقدماً ومتقدمة).

من 60% إلى 65% (5402متقدم ومتقدمة).