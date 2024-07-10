جامعة حائل تعلن إحصائيات القبول.. والطالبات الأكثر ونسبة 80% الحد الأدنى إحصائياً

أعلنت جامعة حائل أن عدد المتقدمين للدراسة فيها للعام المقبل 1446هـ، بلغ 56145 متقدماً ومتقدمة، منهم 26066 متقدماً يمثلون 46% و30079 متقدمة يمثلن 54%.
وظهر من خلال إحصائية نشرتها الجامعة عبر حسابها على منصة X أن ١٥٦٤٧ متقدماً ومتقدمة وصلت أدنى نسبة موزونة لهم 80% في القبول السنوي، فيما خرج 40498 متقدماً ومتقدمة بنسبة موزونة أكثر من 60% وأقل من 80%.
وجاءت أعداد المتقدمين وفق النسب الموزونة (30% للشهادة الثانوية 30% لاختبار القدرات و40% لاختبار التحصيلي) كالتالي:
-من 90 إلى 100% (4243متقدماً ومتقدمة).
-من 85% إلى 90% (4314متقدماً ومتقدمة).
-من 80% إلى 85% (7090 متقدماً ومتقدمة).
-من 75% إلى 80% (10307متقدماً ومتقدمة).
من 70% إلى 75% (12938 متقدماً ومتقدمة).
-من 65% إلى 70% (11852متقدماً ومتقدمة).
من 60% إلى 65% (5402متقدم ومتقدمة).
وأكدت الجامعة أن الفرصة للقبول في الجامعة أُتيحت لجميع خريجي الثانوية من كافة مناطق المملكة، وتم تطبيق جميع معايير الشفافية والوضوح في الحوكمة بإجراءات القبول.
أيضاً إلى أن تخصصات الجامعة مناسبة لسوق العمل وتساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.