الحرارة ترتفع 7 درجات والأمطار هنا.. "أجواء الـ 24 ساعة" يرسمها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفقاً للنماذج العددية للطقس يُتوقع أن يطرأ ارتفاعٌ في الحرارة من اليوم الأحد، وعودة الدفء نسبياً إلى معظم المناطق مع بقاء الأجواء باردة في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر بشكلٍ متفاوتٍ من منطقةٍ إلى أخرى، واعتدال في الأجواء نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.