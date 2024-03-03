الحرارة ترتفع 7 درجات والأمطار هنا.. "أجواء الـ 24 ساعة" يرسمها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفقاً للنماذج العددية للطقس يُتوقع أن يطرأ ارتفاعٌ في الحرارة من اليوم الأحد، وعودة الدفء نسبياً إلى معظم المناطق مع بقاء الأجواء باردة في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر بشكلٍ متفاوتٍ من منطقةٍ إلى أخرى، واعتدال في الأجواء نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مقدار ارتفاع الحرارة يتراوح ما بين 4 و7 درجات مئوية عمّا هي عليه الأيام الماضية.
وأضاف: "متوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة أمطارٌ متفاوتة من خفيفة الى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاءٍ من المرتفعات الغربية والجنوبية وشرق الطائف وصولاً الى عفيف، ولا يُستبعد أن تهطل بعض الأمطار شرق عفيف وأقصى شمال المملكة مع رياح نشطة".
وتابع: "الرياح من خفيفة إلى متوسطة، أحياناً شبه قوية على أجزاءٍ من الوسطى والغربية والشمالية وشمال الشرقية، إلا أن يصرفها الله، والله أعلم".