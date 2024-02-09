"الرالي" والنزل والزوار.. أمير حائل يكشف عن فعالية عالمية مرتقبة تحضرها 40 دولة

أكّد الأميرُ عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي؛ أن النسخة الأولى من الرالي عام 2006م لم تجد اللجنة نُزلًا كافية لاستيعاب زوار المنطقة، مشيرًا إلى أنه تمّ التغلُّب على تلك المشكلة ببناء مخيمات مؤقّتة لاستيعاب الزوار الذين تقبلوا الفكرة واستحسنوها.
وأشار الأمير إلى أن قطاع الإيواء نما بشكل متسارع؛ حيث قفزت الوحدات السكنية من ثلاث وحدات سكنية عام 2006 حتى وصلت اليوم لأكثر من "300" وحدة متنوعة بين فنادق وشقق.
وأوضح أن "17" نُزلًا منها سبعة 5 نجوم، ستبرم عقودها عام 2024، كاشفًا عن فعالية عالمية قريبًا في حائل سيحضرها أكثر من "40" دولة.
وأشار الأمير إلى أن رؤية سمو ولي العهد، حفظه الله، تمحورت حول بناء الإنسان، وكيفية تقديمه للعالم، مؤكدًا أنّ المملكة لها تاريخ وجذور عظيمة، وأن قبولنا للغير مشروط بقبولنا لأنفسنا.
وعن حائل أكّد الأمير خلال لقائه مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أثناء تدشينه لرالي حائل 2024، أن حائل كريمة بأبنائها وسمائها وأرضها، وقال: "من القلب شكرًا لحائل ولأبنائها وجميع مكوناتها".