"الرالي" والنزل والزوار.. أمير حائل يكشف عن فعالية عالمية مرتقبة تحضرها 40 دولة

أكّد الأميرُ عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي؛ أن النسخة الأولى من الرالي عام 2006م لم تجد اللجنة نُزلًا كافية لاستيعاب زوار المنطقة، مشيرًا إلى أنه تمّ التغلُّب على تلك المشكلة ببناء مخيمات مؤقّتة لاستيعاب الزوار الذين تقبلوا الفكرة واستحسنوها.