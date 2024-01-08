"الندوة العالمية" تقدم مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في تايلاند

وأوضح مدير مكتب الندوة في تايلاند عبدالرشيد والي، أن هذه الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة تُعد الأسوأ منذ (50) عامًا مضت، وقد ضربت (3) محافظات حدودية جنوب البلاد؛ مما أثر على أكثر من (100) ألف شخص والإضرار بـ(28.049) أسرة، كما تضررت الأبنية والمنشآت من المنازل والمدارس والمساجد والمعابد والعديد من المباني الحكومية.