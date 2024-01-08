"الندوة العالمية" تقدم مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في تايلاند

نفّذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند، برنامج توزيع السلال الغذائية كمساعدة عاجلة لمتضرري الفيضانات بمديريات تاتونج، وعاصونج، وممبالا، وتالوقهالا، وكامينج، وساتول، بمنطقة رامن محافظة جالا جنوب تايلاند، بمشاركة عدد من متطوعي الندوة، ووُزعت السلال الغذائية على مئات الأسر المتضررة، وتكونت من العناصر الغذائية الأساسية.
وأوضح مدير مكتب الندوة في تايلاند عبدالرشيد والي، أن هذه الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة تُعد الأسوأ منذ (50) عامًا مضت، وقد ضربت (3) محافظات حدودية جنوب البلاد؛ مما أثر على أكثر من (100) ألف شخص والإضرار بـ(28.049) أسرة، كما تضررت الأبنية والمنشآت من المنازل والمدارس والمساجد والمعابد والعديد من المباني الحكومية.
وثمّن "والي" جهود المملكة حكومة وشعبًا في عطائها الإنساني المتواصل ومد يد العون لكل شعوب العالم في كثير من الأزمات والمحن.