لزيادة التركيز خلال الاختبارات.. "أخصائية تغذية" تنصح الطلاب ببرنامج غذائي متوازن

تفصيلاً، دعت أخصائية التغذية في حديثها لـ "سبق"، الطلاب لتناول 3 وجبات رئيسة في اليوم مع وجبتَيْن إلى ثلاث وجبات خفيفة بينهاً، على أن يكون إعداد الوجبات الصحية في المنزل باستخدام مكونات طازجة.