لزيادة التركيز خلال الاختبارات.. "أخصائية تغذية" تنصح الطلاب ببرنامج غذائي متوازن

نصحت الدكتورة حنان محمد موسى؛ أخصائية التغذية، الطلاب والطالبات، بتطبيق برنامج غذائي متوازن ومغذٍ يدعم صحتهم خلال فترة الدراسة والاختبارات.
تفصيلاً، دعت أخصائية التغذية في حديثها لـ "سبق"، الطلاب لتناول 3 وجبات رئيسة في اليوم مع وجبتَيْن إلى ثلاث وجبات خفيفة بينهاً، على أن يكون إعداد الوجبات الصحية في المنزل باستخدام مكونات طازجة.
وأوصت موسى؛ في هذا الخصوص، بأن تكون الوجبات متوازنة وتشمل مصادر البروتين (لحوم، بقوليات، بيض)، والكربوهيدرات المعقدة (حبوب كاملة، أرز بني)، مع تناول الخضراوات والفواكه.
ولفتت الى أهمية أن تكون مصادر الكربوهيدرات صحية، إذ يُفضّل تناول الحبوب الكاملة؛ كالأرز البني والقمح الكامل بدلاً من المعالجة، وتناول البطاطا والخبز والمعكرونة بكميات معتدلة.
وحذّرت الدكتورة حنان محمد موسى؛ من الوجبات السريعة، وقالت "ينبغي الحد من تناول الوجبات السريعة، فهي عادة غنية بالدهون والسكريات المضافة".
وحثّت الطلاب على شرب الكثير من الماء؛ لترطيب الجسم طوال اليوم مع تجنُّب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر".
وأكّدت أهمية وجبة الإفطار لتزويد الجسم بالطاقة في بداية اليوم، مع الحرص على اختيار أطعمة غنية بالبروتين والألياف؛ كالبيض، الحبوب الكاملة، واللبن ".
واختتمت نصائحها بضرورة الحرص على النشاط البدني خلال الاختبارات بممارسة التمارين الرياضية بانتظامٍ، سواء المشي أو التمارين الخفيفة، وأكدت أن "النشاط البدني يساعد الطلاب على المحافظة على صحتهم وتركيزهم".