للتنافس على جوائزه ورفع مستوى ثقافة المخترعين السعوديين.. "مساعي" تستعد للمغادرة إلى معرض ITEX الدولي للاختراع بماليزيا 2024

تستعد جمعية "مساعي" النسائية الخيرية للمغادرة إلى المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتقنية "ITEX" المقام في ماليزيا، الذي تشارك فيه الجمعية تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ للدخول في المنافسة على الفوز بالميداليات.
وتهدف الجمعية من خلال مشاركتها في المعرض إلى الاستفادة من هذه التجمعات العالمية في عرض الاختراعات وتسويقها، والمنافسة على الجوائز والميداليات المخصصة للمتميزين، ورفع مستوى ثقافة المخترعين السعوديين في مجال الاختراعات، علاوة على إيجاد حلقات تواصل مع المؤسسات العالمية الأخرى.
وشارك في المعرض أربع مستفيدات من الجمعية حاصلات على رقم طلب براءة اختراع من الهيئة السعودية للمليكة الفكرية. ويتم استخدام الاختراع الأول لزيادة الطول، ويتكون من أربع عجلات دوران، ومكابح تلقائية، وسطح حساس للوزن، وتكون في حالتها الافتراضية بحالة عدم الكبح والسماح للعجلات بالدوران. وتتصل وحدة مكابح وحساسات الوزن مع وحدة تحكم تستقبل قراءات الوزن من حساسات الوزن، وفي حال تحديد وجود شخص على العتبة تعطي وحدة التحكم الأمر للمكابح بإغلاق العجلات وعدم سماحها بالدوران.
أما الاختراع الثاني "سمارت هوم" فيتم من خلاله فهم لغة الإشارة، وتحويلها إلى نص لمساعدة ذوي الهمم، خاصة الصم والبكم. ويتألف من قسمين: الأول قسم الطوارئ؛ إذ يمكن للأشخاص الصم والبكم الإبلاغ عن الحوادث والطوارئ عبر لغة الإشارة، ويقوم النظام بتحويلها إلى نص، وإرسالها لمراكز الطوارئ المختصة. والثاني للخدمات؛ إذ يمكن من خلاله فتح باب الكراج أو التحكم في الإضاءة وغيرها من الخدمات الأخرى.
أما الاختراع الثالث فهو عبارة عن منظومة لإطفاء الحرائق قادرة على تمييز نوع الحريق والإطفاء المناسب له؛ إذ تتكون من حساسات حرارية متوزعة على المنشأة المراد مراقبتها، تتضمن كاميرات حرارية ورشاشات سوائل للإطفاء متوزعة على المنشأة المراد إطفاؤها. ويتميز الاختراع بقيام وحدة تحكم بتمييز نوع الحريق عن طريق درجة حرارة الحريق بواسطة الحساسات الحرارية، أو لون الحريق عن طريق الكاميرات الحرارية.
أما الاختراع الرابع فهو جهاز للتحكم وتنظيم خزان الوقود مثبت على المركبة، ويتكون من: القفل المغناطيسي المكون من ملف مغناطيسي، يتخلله الجزء المعدني، ويقوم الملف المغناطيسي عن طريق سريان التيار بتوليد مجال مغناطيسي، يعمل على دفع الجزء المعدني لفتح باب الوقود. كما يوجد قارئ الاتصال قريب المدى الذي يقوم على استشعار الجسم المقترب من المركبة وتمييزه. وتحتوي وحدة التحكم على وحدة اتصال، وفي حال إرسال إشارات الفتح والإغلاق عن بعد من قبل المستخدم تقوم وحدة التحكم باستقبال الإشارات المذكورة عن طريق وحدة اتصال مدمجة بها.
وبدأ فريق الجمعية مع المستفيدات بترتيب "البوثات"، وسيتم عرض الاختراعات وتحكيمها من قِبل لجنة التحكيم المعتمدة خلال هذين اليومين. وتعد جمعية "مساعي" النسائية الخيرية أحد الروافد بالسعودية، وهي مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.