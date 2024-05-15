للتنافس على جوائزه ورفع مستوى ثقافة المخترعين السعوديين.. "مساعي" تستعد للمغادرة إلى معرض ITEX الدولي للاختراع بماليزيا 2024

أما الاختراع الرابع فهو جهاز للتحكم وتنظيم خزان الوقود مثبت على المركبة، ويتكون من: القفل المغناطيسي المكون من ملف مغناطيسي، يتخلله الجزء المعدني، ويقوم الملف المغناطيسي عن طريق سريان التيار بتوليد مجال مغناطيسي، يعمل على دفع الجزء المعدني لفتح باب الوقود. كما يوجد قارئ الاتصال قريب المدى الذي يقوم على استشعار الجسم المقترب من المركبة وتمييزه. وتحتوي وحدة التحكم على وحدة اتصال، وفي حال إرسال إشارات الفتح والإغلاق عن بعد من قبل المستخدم تقوم وحدة التحكم باستقبال الإشارات المذكورة عن طريق وحدة اتصال مدمجة بها.