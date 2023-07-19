"السليمان": عقدا الاستحواذ مع "بايكار" سيعزّزان قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية

أكّد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، أن الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي، وعقدَي الاستحواذ اللذين شهدهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووقعتهما وزارة الدفاع مع كلٍّ من: وزارة الدفاع الوطني في جمهورية تركيا، وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية؛ تأتي تجسيدًا لتوجه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد في التعاون البنّاء في المجال الدفاعي بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تحقيق مستهدفات المملكة.