شاب تعود له حاسة الشم بالخرج بعد سنوات طويلة.. هذه تفاصيل ما حدث

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، عضو تجمّع الرياض الصحي الأول؛ من إنهاء معاناة مواطن في منتصف العقد الثاني من العمر يعاني من صداع مستمر وفقدان حاسة الشم لسنوات طويلة.