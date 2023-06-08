شاب تعود له حاسة الشم بالخرج بعد سنوات طويلة.. هذه تفاصيل ما حدث

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، عضو تجمّع الرياض الصحي الأول؛ من إنهاء معاناة مواطن في منتصف العقد الثاني من العمر يعاني من صداع مستمر وفقدان حاسة الشم لسنوات طويلة.
وقام الفريق الطبي المكون من أخصائيي أنف وأذن وحنجرة الدكتور طاهر البناء والدكتور أحمد بن علي فوزي؛ بإجراء عملية استئصال اللحميات وفتح الجيوب الأنفية بالمناظير؛ وذلك بعد عمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية، والتي تبيّن خلالها وجود لحميات بالأنف والجيوب الأنفية مسببة الانسداد، وبفضل من الله تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح.
يُذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد بالخرج استقبل 22.769 مستفيدًا خلال الربع الأول من عام 2023م.