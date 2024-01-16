رئيس "البحر الأحمر الدولية": أهدافنا في 2024 تتخطى المألوف لرسم مستقبل السياحة المتجدد

وتكمن جاذبية الوجهات التي يجري تطويرها من قبل "البحر الأحمر الدولية" في طبيعتها الخلابة دون تدخل، مع التنوع البيولوجي الغني والتراث الثقافي والخدمات المقدمة في مجال الضيافة ذات المستوى العالمي كما تؤدي العلامات التجارية الجديدة للمغامرات - "أكون" و "جالكسيا" و "واما"- دوراً جوهرياً في خلق تجارب ومغامرات غير مسبوقة وبصورةٍ مستدامة لتوفير لحظات فريدة لا تُنسى للزوار أثناء قيامهم برحلتهم الاستكشافية للبحث عن الروائع الخفية لهذه الوجهات الساحرة, ولا يُعد ضيوف وجهة "البحر الأحمر" المتوقع قدومهم، مجرد مسافرين عاديين، بل لديهم رغبة لخوض مختلف أنواع المغامرات واكتشاف الأسرار الخفية بالإضافة إلى تميزهم بأنهم حماة وشغوفون بالبيئة والطبيعة.