"فيصل بن فرحان" ونظيره الصيني يترأسان الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية

ترأس فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، فيما ترأس الجانب الصيني مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، وذلك عبر الاتصال المرئي.