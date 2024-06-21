إعلاءً لمقصد حماية النفس البشرية.. تقليص خطبتي الحرمين إجراء وقائي شرعي

ويعد الإجهاد الحراري وضربات الشمس أو الإعياء وغير ذلك من المخاطر التي يجب تجنبها، خاصة كبار السن أو المصابين ببعض الأمراض، ومن ثمّ فقد أخذت القيادة السعودية على عاتقها مبدأ الوقاية والتحوّط واختصار وقت الخطبة مراعاة لحرارة الطقس.