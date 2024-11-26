"المالكي" يفوز بجائزة أفضل مشروع تخرُّج من المعهد الأمريكي للعمارة

فاز الطالب المهند بن بندر المالكي، من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبدالعزيز، بجائزة أفضل مشروع تخرج معماري لعام 2024 في الشرق الأوسط من المعهد الأمريكي للعمارة.
جاء ذلك عن مشروعه "منتجع للاستشفاء النفسي في جبال محافظة بني مالك جنوب المملكة العربية السعودية"، تحت إشراف الدكتور محمد العمودي.
وخضعت المشاركات المُنافسة على الجائزة لمعايير تقييمية وتحكيمية دقيقة من قبل محكمين تم اختيارهم من أكبر المكاتب المعمارية العالمية.
وقد اختير مشروع الطالب "المهند المالكي" ليكون أفضل مشروع تخرج على مستوى الشرق الأوسط، والمستحقّ للجائزة لعام 2024م.
واختار الطالبُ المشروعَ للحاجة الملحّة للاهتمام بالصحة النفسية ولتحقيق جودة حياة عالية تتواكب مع رؤية 2030، بخلْق أماكن هادئة للابتعاد عن ضغوطات الحياة وأخْذ قسط من الراحة وتجديد الطاقة النفسية؛ لقلّة أو شبه انعدام وجود مثل هذه المشاريع في المملكة.
يذكر أن المعهد الأمريكي يُعدُّ من أبرز الجهات المعمارية على مستوى العالم، وله تأثير بارز في هذا المجال؛ حيث يضمّ المعهدُ نحوَ 300 فرع محلي ودولي، وهو منظمة مهنية تأسست عام 1857م، ومقرُّها العاصمة واشنطن.