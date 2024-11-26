"المالكي" يفوز بجائزة أفضل مشروع تخرُّج من المعهد الأمريكي للعمارة

يذكر أن المعهد الأمريكي يُعدُّ من أبرز الجهات المعمارية على مستوى العالم، وله تأثير بارز في هذا المجال؛ حيث يضمّ المعهدُ نحوَ 300 فرع محلي ودولي، وهو منظمة مهنية تأسست عام 1857م، ومقرُّها العاصمة واشنطن.