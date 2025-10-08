جدة تستعد لاستضافة جائزة الفورمولا 1 للزوارق السريعة نهاية نوفمبر

تستعد مدينة جدة لاستضافة منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة "الفورمولا 1" – جائزة جدة الكبرى – خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية البحرية العالمية.
ويُعد هذا الحدث الأضخم عالميًا في سباقات الزوارق السريعة، حيث أعلن عن استضافته من قِبل لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، وذلك بعد أن تسلم الوفد السعودي علم البطولة في مراسم خاصة أُقيمت بمدينة شنغهاي الصينية، بحضور المؤسس والمنظم الدولي للبطولة نيكولو دي سان جيرمانو.
وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبطال العالم في أجواء حماسية ومليئة بالتشويق، إلى جانب باقة من الفعاليات الترفيهية والموسيقية المصاحبة، التي تُقام على مدى 3 أيام على واجهة أبحر الشمالية في جدة، في تجربة فريدة تُعزز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية.
يُذكر أن البطولة انطلقت في أغسطس الماضي بمدينة توبا الإندونيسية، تلتها الجولتان الثانية والثالثة في شنغهاي وتشنغتشو، قبل أن تحط رحالها في جدة لخوض الجولة الرابعة.