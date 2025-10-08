جدة تستعد لاستضافة جائزة الفورمولا 1 للزوارق السريعة نهاية نوفمبر

ويُعد هذا الحدث الأضخم عالميًا في سباقات الزوارق السريعة، حيث أعلن عن استضافته من قِبل لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، وذلك بعد أن تسلم الوفد السعودي علم البطولة في مراسم خاصة أُقيمت بمدينة شنغهاي الصينية، بحضور المؤسس والمنظم الدولي للبطولة نيكولو دي سان جيرمانو.