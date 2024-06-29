الحر يخف والحرارة تقل.. "الحصيني": في هذا الموعد تتحسّن "فرص الأمطار"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه قد مضت منذ بداية صيف هذا العام موجتان حارتان، مشيراً إلى أن من خلال الأرشيف المناخي لسنوات ماضية، ففي الغالب موجات الحر القاسية يتراوح عددها بين خمس وسبع موجات.
وأوضح "الحصيني"؛ أنه يتوقع من غد الأحد، وحسب النماذج العددية للطقس، أن يخف الحر قليلاً عمّا كان عليه، وتتحسّن درجة الحرارة؛ لتصبح الحرارة حول إلى أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام بسبب تقدُّم كتلة شبه معتدلة في طبقات الجو العليا تساعد على ذلك؛ حيث يتوقع أن تستمر عدة أيام، ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية.
وأشار عبر حسابه على منصة إكس، إلى "ملاحظة تحسن فرصة الأمطار -إن شاء الله- من منتصف الشهر المقبل والتغيير وارد".