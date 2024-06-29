الحر يخف والحرارة تقل.. "الحصيني": في هذا الموعد تتحسّن "فرص الأمطار"

وأوضح "الحصيني"؛ أنه يتوقع من غد الأحد، وحسب النماذج العددية للطقس، أن يخف الحر قليلاً عمّا كان عليه، وتتحسّن درجة الحرارة؛ لتصبح الحرارة حول إلى أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام بسبب تقدُّم كتلة شبه معتدلة في طبقات الجو العليا تساعد على ذلك؛ حيث يتوقع أن تستمر عدة أيام، ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية.