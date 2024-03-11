ببرامج وفعاليّات متنوعة.. "تعليم رفحاء" يحتفي بيوم "العلم" لتعميقه في نفوس الطلاب والطالبات

وتضمن الاحتفاء عددًا من البرامج والفعاليّات والمسابقات الثقافية والأنشطة المتنوعة التي تبرز القيم الوطنية مثل, رفع العلم في الاصطفاف الصباحي مع ترديد النشيد الوطني، وتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن أهمية العلم الوطني، والتعريف بتاريخه ودلالته الرمزية، وتخصيص جزء من الحصة الأولى للحديث عن تاريخ العلم السعودي، بهدف تجسيد مكانة العلَم الوطني بوصفه مظهرًا من مظاهر قوة الدولة وسيادتها، ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.