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ببرامج وفعاليّات متنوعة.. "تعليم رفحاء" يحتفي بيوم "العلم" لتعميقه في نفوس الطلاب والطالبات

بمشاركة المدارس.. لتجسيد مكانته بوصفه مظهرًا من مظاهر قوة الدولة وسيادتها
ببرامج وفعاليّات متنوعة.. "تعليم رفحاء" يحتفي بيوم "العلم" لتعميقه في نفوس الطلاب والطالبات

احتفى تعليم محافظة رفحاء بيوم "العلم" الذي يوافق 11 مارس من كل عام، بمشاركة المدارس التي أبرزت أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة وتعميقها في نفوس الطلاب والطالبات.

وتضمن الاحتفاء عددًا من البرامج والفعاليّات والمسابقات الثقافية والأنشطة المتنوعة التي تبرز القيم الوطنية مثل, رفع العلم في الاصطفاف الصباحي مع ترديد النشيد الوطني، وتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن أهمية العلم الوطني، والتعريف بتاريخه ودلالته الرمزية، وتخصيص جزء من الحصة الأولى للحديث عن تاريخ العلم السعودي، بهدف تجسيد مكانة العلَم الوطني بوصفه مظهرًا من مظاهر قوة الدولة وسيادتها، ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وزارة التعليم
يوم العلم
تعليم محافظة رفحاء

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