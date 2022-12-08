الوساطة السعودية - الإماراتية مثال جديد على نموذج العلاقات الفريد بين الرياض وأبو ظبي

هذه الوساطات دليل جديد على هذه المتانة من العلاقات حينما قال الشيخ محمد بن زايد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء سابق جمعهما في أبو ظبي: "العلاقات تقوى عند الشدائد.. الله لا يفرقنا يابوسلمان.. ترى إنكم أهل وإخوان"، ليرد عليه الأمير محمد بن سلمان بقوله: "ترى في أي وقت شدة ما شفنا إلا رجال.. ناس قول وفعل.. وحنا مصير واحد".