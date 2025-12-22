مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل ورماً بالمنظار بطول 21 سم مع الحفاظ على المبيض

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، من إجراء عملية دقيقة بالمنظار، لإنهاء معاناة مراجعة ثلاثينية، بعد تعرضها لمضاعفات شديدة، نتيجة وجود ورم كبير بالمبيض، ذكر ذلك الدكتور ريان حسانين استشاري طب وجراحة النساء والولادة وجراحات المناظير والروبوت والأورام النسائية، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد والزمالة من جامعتي مانيتوبا وميجيل في كندا.
وقال الدكتور حسانين أن المراجعة عانت من الآم متكررة وإنتفاخ كبير وملحوظ بالبطن، بالإضافة إلى مشاكل في عملية الإخراج مع الشعور الدائم بالإعياء، وقد حاولت العلاج في أكثر من مستشفى، واصفين لها الحل العلاجي بإجراء جراحة استئصال المبيض لتداخله بكيس الورم، وذلك من خلال فتح البطن جراحياً لإخراج الورم، وهو الأمر الذي رفضته المراجعة لرغبتها في الحفاظ على الخصوبة والحمل والولادة مستقبلاً، إذ توجهت لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، لتوافر الأجهزة والتقنيات الحديثة وكذلك الكوادر الطبية عالية التأهيل والخبرة.
مفيداً بأنه فور وصول المراجعة تم إخضاعها لفحوصات طبية دقيقة بالأشعة الصوتية (ultra Sound) والرنين المغناطيسي (M.R.I) والتحاليل المخبرية، وقد حددت نتائج الفحوصات موقع الورم البالغ طوله 21 سم، والذي تسبب في إحداث ضغط شديد على المثانة والمستقيم، وعقب دراسة كافة نتائج الفحوصات، قام الفريق الطبي بوضع خطة علاجية لإستئصال الورم مع الحفاظ على قدرتها الإنجابية، وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصحة وسلامة المراجعة، خضعت لعملية جراحية بالمنظار استغرقت 90 دقيقة، وتم فيها إجراء 3 فتحات صغيرة بالبطن لا تتعدى 2 سم، وصولاً لموقع الورم، إذ تم عمل تقشير للمبيض وتحرير الورم من التصاقاته ومن ثم استئصاله بالكامل، نقلت بعدها المراجعة إلى جناح التنويم.
وقال الدكتور ريان حسانين أن العملية أجريت بنجاح تام ولله الحمد رغم ضخامة الورم، موضحاً أنه عقب التأكد من نجاح العملية وانتهاء نوبات الألم وكافة الأعراض السابقة، خرجت المراجعة من المستشفى بعد يومين وهي بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية، حقق إنجازات طبية لافتة في الجراحة النسائية بالمنظار، حيث أجرى العديد من العمليات الدقيقة والناجحة، وذلك بفضل من الله ثم لوجود الكفاءات الطبية المميزة التي تعمل فيه، وتوفر أحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية.