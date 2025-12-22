مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل ورماً بالمنظار بطول 21 سم مع الحفاظ على المبيض

مفيداً بأنه فور وصول المراجعة تم إخضاعها لفحوصات طبية دقيقة بالأشعة الصوتية (ultra Sound) والرنين المغناطيسي (M.R.I) والتحاليل المخبرية، وقد حددت نتائج الفحوصات موقع الورم البالغ طوله 21 سم، والذي تسبب في إحداث ضغط شديد على المثانة والمستقيم، وعقب دراسة كافة نتائج الفحوصات، قام الفريق الطبي بوضع خطة علاجية لإستئصال الورم مع الحفاظ على قدرتها الإنجابية، وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصحة وسلامة المراجعة، خضعت لعملية جراحية بالمنظار استغرقت 90 دقيقة، وتم فيها إجراء 3 فتحات صغيرة بالبطن لا تتعدى 2 سم، وصولاً لموقع الورم، إذ تم عمل تقشير للمبيض وتحرير الورم من التصاقاته ومن ثم استئصاله بالكامل، نقلت بعدها المراجعة إلى جناح التنويم.