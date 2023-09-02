العالمي يزيد الراجحي يعتلى منصة التتويج في ظهوره الأول في رالي ديسافيو روتا 40

وفي اليوم الثاني، إتجه الرالي نحو الشمال الى مدينة بيلين حيث شهدت المرحلة الثانية مساراً وعراً وصعباً وقاسياً للإطارات، فبعد أن إنطلق الراجحي من المركز الثاني ليباشر في تصدّر المرحلة في الكيلومترات الأولى لشق ورسم المسار الوعر أمام المتسابقين سرعان ما تعرض الثنائي الى 4 إنثقابات متتالية بعد قطعهم 250 كيلومتر من المرحلة الخاصة التي بلغت إجماليها 340 كيلومتر، بعدها واجه الثنائي صراع طويل مع الإطارات مستخدمين كِلا الإطارات الاحتياطية خلال المرحلة مضطرين الى إكمال القيادة بالقيام في التبادل بين الإطارات المتهالكة والفارغة حتى نهاية المرحلة للوصل الى خط النهاية.