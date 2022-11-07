السعودية ومصر تُوقِّعان اتفاقية تعاون بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف

وقَّعت حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة في الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وحكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدَيْن الشقيقَيْن في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.