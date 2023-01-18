"جورجيفا": دور السعودية مهم في ضمان أمن الطاقة.. و"رؤية 2030" نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الأربعاء): "إن السعودية لها دور مهم في ضمان أمن الطاقة".
وأضافت كريستالينا جورجيفا خلال جلسة عن تحولات الاقتصاد السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "عندما زرت السعودية اندهشت من مستوى التقدم الذي حققته المملكة في تطبيق رؤية 2030، وقد أصبحت نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة، وهذا يحدث في أوقات عصيبة للاقتصاد العالمي"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكرت أن المملكة تستفيد من ثرواتها للعب دور مهم في أمن الطاقة وأمن الغذاء، وأن معدلات النمو الاقتصادي للسعودية مهمة للاقتصاد العالمي ككل.
وعبّرت مديرة صندوق النقد عن إعجابها بطريقة تنفيذ برامج "رؤية 2030" في السعودية.