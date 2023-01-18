"جورجيفا": دور السعودية مهم في ضمان أمن الطاقة.. و"رؤية 2030" نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي

وأضافت كريستالينا جورجيفا خلال جلسة عن تحولات الاقتصاد السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "عندما زرت السعودية اندهشت من مستوى التقدم الذي حققته المملكة في تطبيق رؤية 2030، وقد أصبحت نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة، وهذا يحدث في أوقات عصيبة للاقتصاد العالمي"، وفقاً لـ"فرانس برس".