"الأرصاد": حالة ممطرة متوقعة على مناطق عدة حتى منتصف الأسبوع

أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) استمرار فرص هطول الأمطار اليوم وغدًا على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة، إضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية ستبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع على المرتفعات الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.
وأوضح المركز، في تقريره الصادر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن التوقعات مبنية على مخرجات النموذج العددي السعودي، الذي يُظهر استمرار الحالة الجوية في نطاقها المحدود قبل أن تتراجع تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى متابعة تحديثات الطقس عبر قنواته الرسمية، وأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، خصوصًا في المناطق الجبلية التي قد تشهد جريان السيول أو تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.