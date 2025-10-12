"الأرصاد": حالة ممطرة متوقعة على مناطق عدة حتى منتصف الأسبوع

أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) استمرار فرص هطول الأمطار اليوم وغدًا على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة، إضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية ستبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع على المرتفعات الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.