فيديو.. وصول وزير الخارجية إلى مقر انعقاد حوار "بريكس" بجوهانسبرج

رصدت لقطات فيديو اللحظات الأولى لوصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى مقر انعقاد حوار "بريكس" في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جنوب إفريقيا اليوم أنه تم الاتفاق على انضمام المملكة ومصر والإمارات لمجموعة "بريكس".
وكشف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوز، في جلسة بالقمة اليوم الخميس، أن المجموعة ستدعو الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات للانضمام إليها.
وتابع: أوعزنا لوزراء الخارجية لبناء شراكة "بريكس" وتشكيل القائمة للدول الشريكة في القمة المقبلة.
يُذكر انه نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- يترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في (حوار بريكس بلس، وبريكس إفريقيا)، تحت شعار " شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة"، في مدينة جوهانسبرغ.
ويناقش حوار بريكس بلس، وبريكس إفريقيا، العديد من المستجدات على الساحة الدولية، والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيبحث الحلول المستدامة للتحديات التي يشهدها العالم، بما في ذلك قضايا بريكس والجنوب العالمي لبناء شراكات ذات منفعة متبادلة في عالم متعدد الأقطاب.
وعقد وزير الخارجية على هامش القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في حوار بريكس بلس، وبريكس إفريقيا.
ويضم وفد المملكة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام المنظمات الدولية شاهر الخنيني.