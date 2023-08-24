فيديو.. وصول وزير الخارجية إلى مقر انعقاد حوار "بريكس" بجوهانسبرج

يُذكر انه نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- يترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في (حوار بريكس بلس، وبريكس إفريقيا)، تحت شعار " شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة"، في مدينة جوهانسبرغ.