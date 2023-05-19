"مدخلي": إعلان قمة جدة يؤكد حرص السعودية على تحقيق استقرار وأمن المنطقة

وتفصيلاً، أوضح الدكتور مدخلي أن إعلان جدة جاء ليؤكد اهتمام وحرص السعودية على كل ما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، وخصوصًا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بأبعادها الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وعملها خلال سنة رئاسة السعودية القمة العربية الـ(32) على عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم بدفع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.