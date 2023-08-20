أمير الشرقية يطلق جائزة "الإنسان أولاً" في نسختها الثالثة ويدشن هويتها الجديدة

وأوضح "المقبل" حرص فرع الوزارة على تفعيل مثل هذه المبادرات التي تعود بالنفع الملموس على المجتمع والمنطقة والوطن ككل، وقال: "تأثير مثل هذه المبادرات يصنع جيلاً واعيًا يشعر بأن لديه القدرة على تقديم أفضل ما لديه لخدمة الإنسان"، مشيرًا إلى أن الجائزة ترتكز على عدة قيم، وهي الاحتفاء بالجهود، والإبداع والابتكار، والأثر والاستدامة، وأنها تحتوي على أربعة مسارات: مسار القطاع الحكومي، ومسار القطاع غير الربحي، ومسار قطاع الأعمال، ومسار الأفراد.