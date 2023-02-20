جهاز مراقبة الجروح.. برونزية "اختراعات الشرق الأوسط" تذهب لجامعة حائل

حققت جامعة حائل الميداليةَ البرونزية في المعرض الدولي الثالث عشر للاختراعات في الشرق الأوسط المقام بدولة الكويت، بمشاركة 235 مخترعاً يمثلون 40 دولة عربية وأجنبية، بتنظيم النادي العلمي الكويتي وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع ومعرض جنيف الدولي للاختراعات.
مثّل الجامعة الدكتور نايف كندش بن صالح، والدكتور عبدالرحمن بازيد، وذلك بالمشاركة مع البروفيسور والاستشاري رائد بن سليم البرادعي؛ من كلية العلوم الطبية التطبيقية بقسم المختبرات الطبية بجامعة المجمعة.
وكانت مشاركة الجامعة في المعرض الدولي الثالث عشر للاختراعات في الشرق الأوسط، باختراع عبارة عن "جهاز إلكتروني لاسلكي لمراقبة الجروح والبلل"، وتم تقديمه للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
من جهته، قدّم عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة أمجاد بنت راشد اليحيوي، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، على دعمهم ومتابعتهم لما يهم ويصب في مصلحة البحث العلمي والنتاج المعرفي والابتكار العلمي المثمر الذي أثمر بفوز جامعة حائل بهذا المنجز.
كما قدّم فريق العمل المشارك شكره لرئيس جامعة حائل ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، على التسهيلات والدعم في جميع المجالات، وخاصة مجال الأبحاث والابتكارات.