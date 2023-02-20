جهاز مراقبة الجروح.. برونزية "اختراعات الشرق الأوسط" تذهب لجامعة حائل

من جهته، قدّم عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة أمجاد بنت راشد اليحيوي، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، على دعمهم ومتابعتهم لما يهم ويصب في مصلحة البحث العلمي والنتاج المعرفي والابتكار العلمي المثمر الذي أثمر بفوز جامعة حائل بهذا المنجز.