إنجاز كبير بحصول هيئة تقويم التعليم والتدريب على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول "Seoul Accord" خلال عام 2024م

استقبل طلاب الحاسب الآلي في السعودية خبرًا سارًا، تمثل في حصول هيئة تقويم التعليم والتدريب على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول (Seoul Accord) خلال عام 2024م، بما يعتبر إنجازا كبيرًا، يعكس ثقة كبرى منظمات ضمان جودة التعليم الجامعي في أنظمة ومعايير الجودة في السعودية، ويؤكد تميُّز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم دوليًّا.
وفي حديثهم قال الطالب (عبدالله القريني) إن الاعتماد الكامل في اتفاقية سيئول سيُسهم في تحسين توظيف خريجي الجامعات السعودية؛ إذ ستعترف المؤسسات الدولية بشهاداتهم بشكل رسمي؛ ما يفتح الأبواب لفرص العمل الواسعة داخل وخارج السعودية.
وأشار الطالب (خالد علي) إلى أن هذا التطور يعزز من تنافسية خريجيهم في سوق العمل العالمي، ويسهم في تعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية كمرجعية في ضمان جودة التعليم.
وبهذا الصدد أكد الطالب (أحمد الميموني) أهمية تكامُل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات التقييمية، مثل "اعتماد"؛ لتحقيق معايير عالمية في التعليم العالي، وتأكيد التزامهم بالمعايير والمتطلبات التي تضمن جودة التعليم وفقًا للمعايير العالمية المعترف بها.
وختم الطلاب (نايف الدوسري) بتأكيد أن هذا الإنجاز يعكس رؤية السعودية 2030 في تحقيق التميز في مختلف المجالات، ودعم الابتكار والاستدامة؛ ما يعزز من فرص التعليم والتطوير المستدام في المملكة العربية السعودية.