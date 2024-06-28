إنجاز كبير بحصول هيئة تقويم التعليم والتدريب على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول "Seoul Accord" خلال عام 2024م

استقبل طلاب الحاسب الآلي في السعودية خبرًا سارًا، تمثل في حصول هيئة تقويم التعليم والتدريب على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول (Seoul Accord) خلال عام 2024م، بما يعتبر إنجازا كبيرًا، يعكس ثقة كبرى منظمات ضمان جودة التعليم الجامعي في أنظمة ومعايير الجودة في السعودية، ويؤكد تميُّز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم دوليًّا.