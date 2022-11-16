مستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي يقيم احتفالية تزامنًا مع "اليوم العالمي للطفل الخديج"

ذكر ذلك الدكتور فهد الحربي استشاري طب الأطفال ورئيس قسم العناية المركزة لحديثي الولادة، الذي قال إن الاحتفالية تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وترسيخًا لجهود التوعية الصحية، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030م، وباعتبار الطفل الخديج فردًا فعالًا في المجتمع والتوعية بحقوقه الكاملة من حماية ورعاية قبل وبعد الولادة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية برامج متابعة الحمل لتجنب الولادات المبكرة.