مستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي يقيم احتفالية تزامنًا مع "اليوم العالمي للطفل الخديج"

يقيم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، يوم غد الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022م، احتفالية مجتمعية بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الخديج، بحضور الأطباء والكوادر التمريضية وأسر الأطفال الخدج من المراجعين والزوار؛ وذلك بهدف التوعية بالمشاكل الصحية الخطيرة للولادة المبكرة.
ذكر ذلك الدكتور فهد الحربي استشاري طب الأطفال ورئيس قسم العناية المركزة لحديثي الولادة، الذي قال إن الاحتفالية تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وترسيخًا لجهود التوعية الصحية، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030م، وباعتبار الطفل الخديج فردًا فعالًا في المجتمع والتوعية بحقوقه الكاملة من حماية ورعاية قبل وبعد الولادة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية برامج متابعة الحمل لتجنب الولادات المبكرة.
وأوضح الدكتور فهد أن الطفل الخديج هو الذي يولد قبل الأسبوع (37) من الحمل، وقد يصاحب ذلك مشاكل طبية نتيجة الولادة المبكرة، ويحتاج لرعاية خاصة والبقاء في العناية المركزة لحديثي الولادة؛ مفيدًا بأن هناك عدة مشاكل صحية تحدث على المدى القصير والطويل.
وأشار الدكتور فهد إلى أن الفعاليات تستهدف التعريف بالأطفال الخدج، ومساندة الآباء والأمهات والاعتراف بجهودهم خلال وجود أطفالهم بالعناية المركزة، وبعد خروجهم ومتابعة نموهم وتطورهم؛ خاصة أن هناك حالات تواجه مشاكل صحية طويلة الأمد، وكذلك ربط الصلة بين الفرق الطبية وهؤلاء الأطفال وذويهم، وكذلك تقديم الشكر للآباء والأمهات والطاقم الطبي والتمريضي.
وفي ختام حديثه، وجّه الدكتور فهد الحربي الدعوة لكل الآباء والأمهات لحضور هذه الفعالية، سوءًا الذين تم ولادتهم بمستشفيات المجموعة أو خارجها للحديث عن تجربتهم مع أطفالهم الخدج.